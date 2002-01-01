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حلمي: إنذار أسامة إبراهيم مفاجأة.. وفضلت إراحة الثنائي
كتب - محمد همام: أكد محمد حلمي، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، أن حصول أسامة إبراهيم لاعب الفريق الأبيض على بطاقة صفراء خلال مباراة الشرقية تعد مفاجأة له، مشددًا أن جميع لاعبي الفريق مستعدين لمواجهة الأهلي
وحصل أسامة إبراهيم على بطاقة صفراء ثالثة له هذا الموسم مما يعني غيابه عن مباراة الأهلي المقبل، في المباراة المقرر لها مساء الخميس، ضمن الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري العام.
وأضاف حلمي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي:| التركيز الآن على مباراة الديربي وقد كانت مفجآة بالنسبة لي الإنذار الثالث لأسامه إبراهيم ولكن جميع لاعبين الفريق على أتم الإستعداد|.
وواصل:|استحققنا الفوز اليوم، وأدينا مباراة جيدة وحققنا المطلوب بإحراز الثلاث نقاط|.
وعن غياب شيكابالا وستانلي، أتم:|فضلت إراحة شيكابالا وستانلي لكي أتجنب إنهاكهم لأنهم كانوا مضغوطين بشكل كبير في المباريات الماضية، وأحتاج لمجهوداتهم بالمرحلة القادمة|.
ويمتلك الزمالك 34 نقطة محتلاً المركز الثالث مع امتلاكه مباراتين مؤجلتين، في المقابل يتواجد الأهلي في مقدمة الدوري برصيد 42 نقطة.
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