كتب - محمد همام: أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مهاجم الفريق باسم مرسي، اقترب من الرحيل للدوري الصيني لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة

وأضاف مرتضى في تصريحات إذاعية:|سأعقد جسلة مع باسم لتجديد عقده، على أن يتم إعارته فورًا للدوري الصيني بسبب قوة العرض المقدم له والمقدر بـ2 مليون دورلار لمدة 6 أشهر|.

وتابع:|حددنا بديل باسم ومن المقرر أن نتعاقد معه بعد رحيل باسم مباشرة|.

وأكمل:|اللاعب إفريقي متميز كما لم يسبق له اللعب في الدوري|.

ولا يحق للزمالك التعاقد مع لاعب إفريقي إلا بعد الاستغناء عن لاعب أجنبي حيث يمتلك الفريق 3 أجانب وهم:|ستانلي ومعروف يوسف، ومايوكا|.

جدير بالذكر أن باسم مرسي انتقل للزمالك من موسمين قادمًا من صفوف الإنتاج الحربي.

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