كتب - محمد همام: أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مباراة القمة في موعدها الخميس المقبل، مشددًا أنه لن يلعب المباراة في برج العرب، مطالبًا بإقامة المباراة في بتروسبورت أو استاد القاهرة

وأضاف مرتضى في تصريحات إذاعية:|في البداية وافقت على إقامة المباراة على برج العرب بدلاً من بتروسبورت، لكنني تراجعت بسبب زيارة رئيس الوزراء للنادي في اليوم التالي من المباراة|.

وواصل:|لن أذهب إلى برج العرب، الأمن لابد أن يساعدنا، من الممكن أن ألعب المباراة في برج العرب بشرط تأجيل زيارة رئيس الوزراء|.

وتابع:|الزمالك لم يطلب تأجيل المباراة بسبب الخوف من الأهلي، الزمالك كسب الشرقية النهاردة بأقل مجهود بالإضافة إلى خروج القوة الضاربة من القائمة|.

وأتم:|اتحاد الكرة والأمن يدركوا مطالبنا لكن كل مأتمناه إقامة القمة في القاهرة|.

جدير بالذكر أن الزمالك يتواجد في المركز الثالث برصيد 34 نقطة، في المقابل يأتي الأهلي في المقدمة برصيد 42 نقطة.

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