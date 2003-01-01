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إنبي 2003 يفوز على الطائرات بـ8 أهداف في دوري القاهرة
24
ديسمير
2016
21:46 PM
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حقق فريق إنبى لكرة القدم تحت 13 سنة مواليد 2003 فوزًا كبيرًا على نظيره الطائرات بنتيجة 0/8 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب نادي إنبى بالكيلو 17 طريق القاهرة السويس، ضمن مواجهات الجولة التاسعة لدوري منطقة القاهرة للأندية السوبر
وأحرز الأهداف محمد عماد هدفين ومحمد حمدى هدفين وهدف لكل من محمد فارس ومحمود فرحات ومحمود سعيد ومحمد أيمن، بتلك النتيجة يواصل الفريق البترولى زحفه نحو القمة خلف المقاولون المتصدر برصيد 24 نقطة بينما يأتى إنبى في المركز الثانى برصيد 21 نقطة وله مباراة مؤجلة مع نظيره بتروجت.ويقود الفريق البترولي جهاز فنى مكون من صلاح مصيلحى مديرًا فنيًا لقطاع الأشبال ومدحت محمود مديرًا فنيًا ومحمد ثابت | صاروخ | مدربًا عام وسامح ذكى مدربًا لحراس المرمي وشريف عمر إداريًا وإسلام محمد طبيب.
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