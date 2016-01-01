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مرتضى: لم أطلب تأجيل القمة.. ونرفض إقامتها في برج العرب
القاهرة - (أ ش أ): أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور إنه لم يطلب تأجيل مباراة القمة أمام النادي الأهلي المقررة يوم الخميس المقبل في ختام مباريات الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم
وكانت أنباء قد ترددت اليوم عن طلب رئيس نادي الزمالك تأجيل لقاء القمة بسبب زيارة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لنادي الزمالك يوم الجمعة المقبل لافتتاح بعض المنشآت الجديدة.
وقال مرتضى منصور - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - إن المباراة ستقام في موعدها يوم الخميس المقبل.. نافيا رغبته في تأجيل لقاء القمة.
واشترط مرتضى منصور أن تقام مباراة الأهلي والزمالك باستاد بتروسبورت وليس ملعب برج العرب بالإسكندرية، مؤكدا أن الزمالك حدد من قبل استاد بتروسبورت لاستضافة كل مبارياته بالدوري، مشددًا على صعوبة عودته من الإسكندرية بعد انتهاء المباراة مباشرة للتحضير لزيارة رئيس الوزراء لمقر نادي الزمالك في اليوم التالي.
واختتم مرتضى منصور تصريحاته قائلا |المباراة ستلعب في بتروسبورت وإذا أراد اتحاد الكرة نقلها إلى برج العرب فلابد من تأجيلها|.
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