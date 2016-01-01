إصابة مايوكا بالضامة .. وأشعة تحدد موقفه من القمة

كتب - مصطفى الجريتلي: تعرض الزامبي إيمانويل مايوكا، مهاجم نادي الزمالك، لإصابة في العضلة الضامة خلال مواجهة الشرقية في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد حجم إصابته وموقفه من مباراة الأهلي المقبلة.

ويواجه الزمالك غريمه الأهلي، الخميس المقبل، في القمة 113 ضمن الأسبوع السابع عشر بمسابقة الدوري العام.

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