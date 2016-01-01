كتب ـ مصطفى الجريتلي: يغيب أسامة إبراهيم، لاعب نادي الزمال عن مباراة الأهلي القادمة، بسبب عقوبة الإيقاف عقب حصوله على بطاقة صفراء خلال مباراة الشرقية، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه الأهلي، الخميس المقبل، ضمن الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري العام.

وتعد البطاقة الصفراء هيّ الثالثة له هذا الموسم حيث سبق وأن حصل على بطاقتي صفراء خلال مباراة سموحة والثانية أمام الإنتاج الحربي.

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