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إيقاف لاعب الهلال السعودي كارلوس إدواردو أربع مباريات
24
ديسمير
2016
21:15 PM
بواسطة
الرياض - (د ب أ): تلقى نادي الهلال السعودي ضربة موجعة بعد أن أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي، اليوم السبت، قرارًا بإيقاف مهاجم الفريق البرازيلي كارلوس إدواردو لأربع مباريات رسمية وإلزامه دفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال
وجاء هذا القرار بعدما قام اللاعب بالتلفظ على الحكم الذي أدار مباراة فريقه أمام الباطن، والتي انتهت بفوز الهلال بهدفين نظيفين، بلفظ بذيء.
ووفقا لمانشره اتحاد الكرة على موقعه الالكتروني فإن القرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط.
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