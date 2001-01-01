-
رياضة
- فوز الصيد والمعادي والصف في مجموعة الجيزة بالقسم الثالث
- شريف حازم: هدفنا الحصول على كأس مصر
- تشكيل الزمالك - تغيير في الدفاع.. ومايوكا يقود الأبيض أمام الشرقية
- السولية يعلن جاهزيته لمواجهة الزمالك
- الاتحاد السكندري: الزمالك لم يطلب كاسونجو
- اتحاد الكرة لـمصراوي: القمة في موعدها.. ولم يطلب الزمالك تأجيلها
- الأهلي يوضح سبب هزيمة فريق السلة في دوري المرتبط
- فيديو- كهربا يرد على لاعب تحداه في مباراة الرائد
- بالصور.. جولة لذوي الإعاقة بجزيرة النباتات والقرية النوبية بأسوان
- بالصور.. المقاولون يهزم بتروجت بثنائية في دوري الجمهورية للناشئين
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالصور.. المعاقون يزورون المعالم السياحية بالبر الغربي بالأقصر
زار ذوو الإعاقة المشاركين في فعاليات برنامج قطار الشباب المنفذ في الأقصر وأسوان، زاروا معبد هابو ومعبد حتشبسوت، ووادي الملوك أحد أهم المزارات التاريخية بالبر الغربي بالأقصر، علاوة على مشاهدة عروض الصوت والضوء بمعبد الكرنك وتنظيم جولات حرة للمشاركين
جاء ذلك في إطار برنامج قطار الشباب الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز وبإشراف السيد أشرف صالح - رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، ضمن فعاليات مشروع |اعرف بلدك| المخصص هذا الأسبوع لذوي الإعاقة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير (مكتب ذوي الإعاقة وقصار القامة) بالتنسيق مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية.يشارك في الفوج ذوي الإعاقة من أبناء محافظات أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، القاهرة، الجيزة، المنوفية كفر الشيخ، البحيرة بالإضافة إلى محافظة الشرقية.يذكر أن فوج قطار الشباب المخصص لذوي الإعاقة مقسم بين الأقصر وأسوان، وتأتي الرحلة ضمت محور الترفيه والترويح عن شريحة ذوي الإعاقة، وتشجيعهم على الاندماج في المجتمع، وتعريف شريحة ذوي الإعاقة بالمعالم السياحية والتاريخية والأثرية التي تتمتع بها محافظات الصعيد.
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)