جاء ذلك في إطار برنامج قطار الشباب الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز وبإشراف السيد أشرف صالح - رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، ضمن فعاليات مشروع |اعرف بلدك| المخصص هذا الأسبوع لذوي الإعاقة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير (مكتب ذوي الإعاقة وقصار القامة) بالتنسيق مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية.يشارك في الفوج ذوي الإعاقة من أبناء محافظات أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، القاهرة، الجيزة، المنوفية كفر الشيخ، البحيرة بالإضافة إلى محافظة الشرقية.يذكر أن فوج قطار الشباب المخصص لذوي الإعاقة مقسم بين الأقصر وأسوان، وتأتي الرحلة ضمت محور الترفيه والترويح عن شريحة ذوي الإعاقة، وتشجيعهم على الاندماج في المجتمع، وتعريف شريحة ذوي الإعاقة بالمعالم السياحية والتاريخية والأثرية التي تتمتع بها محافظات الصعيد.