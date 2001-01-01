فاز فريق العبور لكرة القدم تحت 14 سنة مواليد 2001 على نظيره البلاستيك بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب البلاستيك ضمن مواجهات الجولة الخامسة لدوري منطقة القليوبية

أحرز الأهداف يوسف مانو 3 أهداف وأحمد صبحي هدف، ويقود العبور جهاز فني مكون من مصطفى رمضان مدير فني ومحمد محمود مدرب عام ومحمود عقل مدرب حراس المرمي وعبد العال مهدي مدير الكرة.ويضم الفريق اللاعبين محمد عصمت حارس المرمي وأحمد عادل ورمضان مصطفى وعمر السيد ويوسف حسام ويوسف عصام وأحمد بورتو وأحمد عاطف ويوسف أيمن وكريم باسم وأحمد سعيد وعمرو اشرف وعبده عيد ومعتز مرين وأحمد جما ويوسف رشاد ويوسف مانو وأحمد صبحي ويوسف ياسر.وفي مباريات أخرى فاز الإنتاج الحربي على طوخ 2 / 0، والخانكة على شبين القناطر 1 / 0، وشباب طوخ على بيجام 2 / 0، وتعادل بهتيم وشباب شبلنجة 4/4.