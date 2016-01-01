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تشكيل الزمالك - تغيير في الدفاع.. ومايوكا يقود الأبيض أمام الشرقية
كتب - مصطفى الجريتلي: أعلن محمد حلمي، المدير الفني لفريق الزمالك، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الشرقية، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري العام
ويتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف عن المصري البورسعيدي، وبفارق 6 نقاط عن مصر المقاصة الوصيف، مع العلم أن الفريق الأبيض لديه 3 مباريات مؤجلة، في المقابل جاء الشرقية في المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط.
وشهدت تشكيلة الزمالك عودة أحمد دويدار وشوقي السعيد لقيادة الفريق دفاعيًا، كما عاد صلاح ريكو بدلاً من طارق حامد المعاقب بسبب تراكم بطاقات الصفراء، بالإضافة إلى تواجد الثنائي أحمد رفعت ومحمد إبراهيم بدلاً من شيكابالا وأيمن حفني.
ومن المقرر أن يقود هجوم الفارس الأبيض الزامبي إيمانويل مايوكا ليحل بديلاً لباسم مرسي والذي أصيب أمس.
وجاءت تشكيلة الزمالك كالتالي:
في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.
في خط الدفاع: محمد ناصف - أحمد دويدار - شوقي السعيد - أسامة إبراهيم.
في خط الوسط: إبراهيم صلاح - معروف يوسف - صلاح ريكو - أحمد رفعت - محمد إبراهيم.
في خط الهجوم: مايوكا.
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