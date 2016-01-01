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السولية يعلن جاهزيته لمواجهة الزمالك
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ديسمير
2016
18:14 PM
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كتب- عمر قورة: شارك عمرو السولية، لاعب وسط النادي الأهلي، في جزء من المران الجماعي للفريق الأحمر، الذي يقام على ملعب |مختار التتش| بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الزمالك في الدوري الممتاز
ويواجه الزمالك غريمه الأهلي في مباراة القمة رقم 113 بين القطبين يوم الخميس المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في ختام منافسات الدور الأول من المسابقة.
وكان صاحب الـ27 عامًا تعرض للإصابة بمباراة طلائع الجيش، في شهر نوفمبر الماضي بالأسبوع العاشر للدوري، أبعدته عن مران الفريق طوال الفترة الماضية بسبب تمزق العضلة الخلفية.
وبدأ السولية المشاركة تدريجيًا في الجزء البدني خلال تدريبات الفريق الجماعية عصر اليوم، كجزء من المرحلة الأخيرة لبرنامجه التأهيلي، بعد تأكد تعافيه من الإصابة.
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