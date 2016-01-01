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الاتحاد السكندري: الزمالك لم يطلب كاسونجو
كتب- مصطفى الجريتلي: نفى نادي الاتحاد السكندري مفاوضات الزمالك معهم للحصول على خدمات المهاجم الكونجولي كابونجو كاسونجو، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل
وكان مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، كشف نية إدارة النادي في التعاقد مع مهاجم إفريقي لدعم خط الهجوم بالفريق، بالدور الثاني من مسابقة الدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وقال عضو مجلس إدارة في الاتحاد السكندري -رفض ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لـ|مصراوي|، مساء اليوم السبت، أن الزمالك لم يتحدث معهم بشأن التعاقد مع كاسونجو مقابل الحصول على أحد مدافعي القلعة البيضاء، إسلام جمال أو أحمد دويدار.
وأشار إلى أن محمود مشالي، رئيس الاتحاد، طلب في جلسته مع مرتضى منصور مساء الخميس الماضي بمقر نادي الزمالك، الحصول على خدمات إسلام جمال أو أحمد ديودار، ولكن لم تُحسم الأمور حتى الآن.
وأكد عضو مجلس الإدارة في ختام تصريحاته أن إدارة النادي السكندري لا تفكر في بيع كاسونجو محليًا لأحد أندية الدوري المصري، وتبحث عن بيعه لأحد أندية الخليج من أجل الاستفادة من المقابل المادي.
جدير بالذكر أن كاسونجو سجل سبعة أهداف مع الاتحاد السكندري في الدوري هذا الموسم، محتلا وصافة ترتيب الهدافين بفارق هدفين عن ثنائي المقاصة وأحمد الشيخ نانا بوكو، مما جعله محط أنظار الأهلي والزمالك للاستفادة من خدماته.
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