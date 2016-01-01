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اتحاد الكرة لـمصراوي: القمة في موعدها.. ولم يطلب الزمالك تأجيلها
كتب- مصطفى الجريتلي: أعلن اتحاد الكرة إقامة مباراة القمة 113 بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في موعدها المقرر 29 ديسمبر الجاري
ويواجه الزمالك غريمه الأهلي يوم الخميس المقبل، في ختام منافسات الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.
وأكد مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة الجبلاية، أن مباراة القمة ستقام في موعدها ولا نية لتأجيلها بعد كأس الأمم الإفريقية 2017، مشيرًا إلى التزامهم بجدول البطولة المحدد منذ بداية الموسم.
وأكد |البلدوزر| في تصريحات خاصة لـ|مصراوي| مساء السبت، أن الأمن وافق على إقامة اللقاء في ملعب الجيش على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، نافيًا تلقيه خطاب رسمي من نادي الزمالك لتأجيل المباراة.
جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 42 نقطة من 16 مباراة، فيما يملك الزمالك 31 نقطة في المركز الثالث من 13 مباراة، بفارق 6 نقاط عن المقاصة الوصيف.
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