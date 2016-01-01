ويواجه الزمالك غريمه الأهلي يوم الخميس المقبل، في ختام منافسات الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة الجبلاية، أن مباراة القمة ستقام في موعدها ولا نية لتأجيلها بعد كأس الأمم الإفريقية 2017، مشيرًا إلى التزامهم بجدول البطولة المحدد منذ بداية الموسم.

وأكد |البلدوزر| في تصريحات خاصة لـ|مصراوي| مساء السبت، أن الأمن وافق على إقامة اللقاء في ملعب الجيش على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، نافيًا تلقيه خطاب رسمي من نادي الزمالك لتأجيل المباراة.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 42 نقطة من 16 مباراة، فيما يملك الزمالك 31 نقطة في المركز الثالث من 13 مباراة، بفارق 6 نقاط عن المقاصة الوصيف.

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