كتبت ـ نورهان سراج: قال طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة (رجال) بالنادي الأهلي، إن المستوى الذي ظهر به الفريق في مباريات دوري المرتبط أمرًا طبيعيًا في ظل حالة الإجهاد التي يعاني منها اللاعبين نتيجة خوض عدد كبير من المباريات القوية في بطولة إفريقيا في فترة زمنية قصيرة بخلاف الضغط العصبي الكبير على اللاعبين بعد الفوز باللقب الإفريقي