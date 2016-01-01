كتب ـ مصطفى الجريتلي: أبدى محمود عبد المنعم، كهربا، المحترف في صفوف اتحاد جدة السعودي، سعادته بفوز فريقه أمام نظيره الرائد، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من دوري جميل

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، عقب المباراة، يرد على لاعب الرائد الذي تحداه في المباراة: |عرفت قبل المباراة ولكنني لم أهتم وركزت في الملعب وأحب أن أقول له الملعب هو من يتحدث ولاتتكلم قبل أي مباراة طالما لاعب رد في الملعب.. الحمدلله تسببت في ركلة جزاء وهداف من ناحية ذلك اللاعب|.

وانتهت المباراة بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى النقطة 34 في صدارة الدوري السعودي.

وسجل كهربا 12 هدفًا حتى الآن مع فريقه ليتصدر هدافي الاتحاد بالتساوي مع فهد المولد.

مشاركة في: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter masrawy بواسطة