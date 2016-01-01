وتعرف المشاركون من ذوي الإعاقة من محافظات الإسماعيلية والإسكندرية وشمال سيناء ودمياط والقليوبية والغربية وبورسعيد والسويس وقنا والوادي الجديد وسوهاج بالإضافة إلى أسوان، على محتويات جزيرة النباتات، ثم توجهوا إلى القرية النوبية أحد أفضل المناطق الخلابة بأسوان، ومن المتوقع زيارتهم لمتحف النيل في الفترة المسائية.ووجه المشاركون الشكر لوزارة الشباب والرياضة وعلي رأسها المهندس خالد عبد العزيز، وكذا الدكتورة أمل جمال - رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية ونجوي نبيه- مدير عام البرامج الفنية والثقافية لما قدموه من تسهيلات لخروج فعاليات الفوج بالشكل اللائق.يذكر أن فوج قطار الشباب المخصص لذوي الاعاقة مقسم بين الأقصر وأسوان، وتأتي الرحلة ضمت محور الترفيه والترويح عن شريحة ذوي الاعاقة، وتشجيعهم على الاندماج في المجتمع، وتعريف شريحة ذوي الاعاقة بالمعالم السياحية والتاريخية والأثرية التي تتمتع بها محافظات الصعيد.