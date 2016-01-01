دعا هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة مجلس الجبلاية، لاجتماع طارئ بمقر اتحاد الكرة لمناقشة إمكانية تأجيل لقاء القمة المحدد له يوم الخميس المقبل في ختام مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الممتاز

وعلمت |فيتو| من مصدر داخل الجبلاية، أن الأمن أبلغ اتحاد الكرة بالموافقة على تأجيل اللقاء لتزامنه مع احتفالات الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد وإنشغال قوات الأمن بتأمين الكنائس وتأمين احتفالات الأقباط بأعيادهم وهو ما يرجح قرب صدور قرار من مجلس الجبلاية بتأجيل اللقاء.ومن المقرر أن يجرى اتحاد الكرة اتصالات بمسئولى القطبين ليستطلع رأيهم بالموافقة على تأجيل اللقاء من عدمه، وسط تردد أنباء عن موافقة نادي الزمالك صاحب اللقاء على التأجيل وهو ما سيتم حسمه خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجبلاية.