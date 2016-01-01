اخبار مصر
-
رياضة
- اجتماع طارئ بالجبلاية لبحث تأجيل مباراة الأهلي والزمالك
- الزمالك يضع ٢٣٠ ألف جنيه في حساب المحمدي
- الاتحاد السكندري يستعيد جهود عطوة وشحاته قبل مواجهة الإسماعيلي
- المقاولون العرب يتعادل سلبيا أمام حرس الحدود في الشوط الأول
- الزمالك يطلب تأجيل مباراة القمة
- بالصور.. جنازة كشاف نجوم الزمالك
- حسام غالي يغيب عن مران الأهلي
- قالوا عن رحيل بدر حداد.. الثعلب وميدو والغندور
- أيمن أشرف يوافق على تجديد تعاقده مع سموحة
- سموحة يشترط تحسن النتائج للإفراج عن مستحقات اللاعبين
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
اجتماع طارئ بالجبلاية لبحث تأجيل مباراة الأهلي والزمالك
24
ديسمير
2016
16:46 PM
بواسطة
دعا هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة مجلس الجبلاية، لاجتماع طارئ بمقر اتحاد الكرة لمناقشة إمكانية تأجيل لقاء القمة المحدد له يوم الخميس المقبل في ختام مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الممتاز
وعلمت |فيتو| من مصدر داخل الجبلاية، أن الأمن أبلغ اتحاد الكرة بالموافقة على تأجيل اللقاء لتزامنه مع احتفالات الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد وإنشغال قوات الأمن بتأمين الكنائس وتأمين احتفالات الأقباط بأعيادهم وهو ما يرجح قرب صدور قرار من مجلس الجبلاية بتأجيل اللقاء.ومن المقرر أن يجرى اتحاد الكرة اتصالات بمسئولى القطبين ليستطلع رأيهم بالموافقة على تأجيل اللقاء من عدمه، وسط تردد أنباء عن موافقة نادي الزمالك صاحب اللقاء على التأجيل وهو ما سيتم حسمه خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجبلاية.
بواسطة
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع