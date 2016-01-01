استقر نادي الزمالك على وضع باقي مستحقات حسين ياسر المحمدي لاعب الفريق السابق في حسابه بالبنك غد الأحد، ليسدل مسئولو القلعة البيضاء الستار على أزمة مستحقات اللاعب، بعدما تقدم المحمدي بشكوى ضد الزمالك في الفترة الماضية