يستعيد الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري جهود كلًا من الرباعي |هشام شحاتة| و|نور السيد| و|محمد عطوة| و|أحمد السيد| قبل مواجهة الإسماعيلي

ويستقبل الإسماعيلي الجمعة المقبلة الاتحاد السكندري ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري والمقرر إقامتها على ملعب ستاد الإسماعيلية.وتغيب كلًا من هشام شحاتة ومحمد عطوة للإيقاف، وأحمد السيد لأسباب فنية، ويعول مختار الكثير على لاعبيه لما يمتلكوه من خبرات في التعامل مع المباريات المهمة.