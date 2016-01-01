انتهى منذ قليل، الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام حرس الحدود، بالتعادل السلبى دون أهداف، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة ضمن مباريات دور الـ32 ببطولة كأس مصر