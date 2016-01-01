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سان جيرمان يتوصل لاتفاق للتعاقد مع دراكسلر لاعب فولفسبورج
برلين (رويترز) - قال نادي فولفسبورج المنتمي لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم السبت إن باريس سان جيرمان بطل فرنسا توصل لاتفاق للتعاقد مع لاعبه يوليان دراكسلر لأربعة أعوام بعد أن يجتاز الفحص الطبي.
وشارك لاعب الوسط (23 عاما) - الذي خاض 27 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا - في 34 مباراة بالدوري مع فولفسبورج وسجل خمسة أهداف منذ انضمامه للفريق من شالكه في أغسطس آب 2015.
ولم يكشف النقاب عن أي تفاصيل مالية للصفقة لكن وسائل إعلام فرنسية قرت قيمتها بنحو 36 مليون يورو (37.66 مليون دولار).
وقال اولاف ريبي المدير الرياضي للنادي الألماني "خضنا مفاوضات مكثفة لكنها بناءة مع باريس سان جيرمان وطاقم يوليان دراكسلر الإداري خلال الأيام القليلة الماضية وواثقون بان الاتفاق الذي توصلنا إليه يرضي جميع الأطراف."
وسيعزز انضمام دراكسلر صفوف سان جيرمان في النصف الثاني من الموسم بعد بدايته الضعيفة في مسيرة الدفاع عن اللقب.
ويحتل الفريق حاليا المركز الثالث في الدوري متأخرا بسبع نقاط عن نيس المتصدر بعد 18 جولة.
وقال فاليرين إسماعيل مدرب فولفسبورج لموقع النادي على الإنترنت "بالطبع أنا حزين لرحيل يوليان لأنه لاعب متميز. أتمنى أن يمثل انتقاله لفرنسا تحديا جديدا له."
(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية- تحرير فتحي عبد العزيز)
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