برلين- (د ب أ): أعلن نادي فولفسبورج الألماني، اليوم السبت، عن انتقال لاعب وسطه الدولي جوليان دراكسلر إلى باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لمدة أربعة أعوام

وكشف دراكسلر منذ بداية الموسم عن رغبته في الرحيل عن فولفسبورج بعد 18 شهرا فقط من انتقاله اليه قادما من شالكه مقابل 36 مليون يورو.

وتردد أن قيمة صفقة انتقال دراكسلر (23 عاما) لاعب وسط منتخب ألمانيا إلى باريس سان جيرمان بلغت 42 مليون يورو (44 مليون دولار) بالإضافة إلى مكافات أخرى.

ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن قيمة الصفقة، ولكن فولفسبورج أوضح أن كلا النادين توصلا لاتفاق بشأن الإبقاء على البنود المالية للعقد في طي الكتمان. وأشار فولفسبورج إلى أنه يتبقى فقط خضوع دراكسلر للكشف الطبي قبل انضمامه رسميا لسان جيرمان.

وقال اولاف ريبي، مدير الكرة في فولفسبورج |لقد أجرينا بعض المحادثات الشاقة ولكن مثمرة، مع باريس سان جيرمان، جوليان دراكسلر وإدارة أعماله في غضون الأيام القليلة الماضية وواثقون من أننا توصلنا لنتيجة مرضية لجميع الأطراف|.

ومن جانبه، أوضح اسماعيل فاليرين، مدرب فولفسبورج |بالتأكيد حزين لرحيل جوليان لانه لاعب مذهل|.

وأضاف |لقد بذل قصارى جهده في المباريات الأخيرة أمام فرانكفورت وجلادباخ وقد أظهر مجددا مكانة النادي لديه، أتمنى أن تمنحه خطوة انتقاله إلى فرنسا تحديات جديدة|.

وشارك دراكسلر في 27 مباراة مع المنتخب الألماني وسجل مسيرة رائعة في يورو 2016، كما شارك في 34 مباراة في الدوري الالماني لكرة القدم( البوندسليجا، مع فولفسبورج وأحرز خمسة أهداف، بجانب مشاركته في تسع مباريات بدوري أبطال أوروبا وتسجيله ثلاثة أهداف وأيضا شارك في مباراتين بكأس ألمانيا.

ويقدم فولفسبورج مسيرة باهتة في الموسم الحالي وبات قريبا من مراكز الهبوط.

ورحل المدرب ديتار هيكينج عن فولفسبورج وكذلك الحال بالنسبة لكلاوس الوفس مدير الكرة، ولكن هيكينج تولى مؤخرا تدريب بوروسيا مونشنجلادباخ.

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