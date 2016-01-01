كتب- عمر قورة: تُوفي بدر حداد، المدير الفني ومدرب قطاع الناشئين السابق للقلعة البيضاء، صباح اليوم السبت، بعد صراع طويل مع المرض حيث كان يرقد في المستشفى

وأعلن الزمالك عبر موقعه الرسمي أنه تقرر خروج الجنازة عقب صلاة العصر اليوم من مسجد الحامدية الشاذلية بجوار مقر النادي في شارع جامعة الدول العربية.

يذكر أن بدر حداد هو مكتشف عدد كبير من نجوم الزمالك، وعلى رأسهم الثعلب الصغير حازم إمام وأسامة نبيه وجمال حمزة وأحمد حسام ميدو.

وكان حداد تعرض لأزمة صحية دخل على إثرها مستشفى العلمين، وحرص عدد من رموز الزمالك على زيارته، أبرزهم عزمي مجاهد وحازم إمام وأسامة نبيه وجمال حمزة.

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