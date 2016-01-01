وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة في صيف عام 2018، وتعثرت مفاوضات تجديد عقده مع إدارة البرسا في الأسابيع الأخيرة.

وأفادت صحيفة |ديلي ميل| البريطانية، نقلا عن جريدة |ماركا| الورقية صباح اليوم السبت، أن رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو يريد أن يجعل البالغ من العمر 29 عامًا لاعب كرة القدم الأعلى أجرًا في العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى هذه اللحظة لن يتم تحديد اجتماع رسمي بين إدارة برشلونة وليو ميسي لحسم توقيع عقد جديد مع البلوجرانا، مضيفة أن الاتصال الوحيد بين كلا الطرفين كان عبر الهاتف وليس شخصيًا.

وتوّج ميسي أدائه الرائع في مباراة الديربي الكتالوني الأخيرة أمام إسبانيول، حيث سجل هدفه رقم 59 الذي سمح له بإنهاء السنة كأفضل هداف للمرة الثالثة في مسيرته، بواقع (51 مع برشلونة، ثمانية مع الأرجنتين).

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