كتب - محمد همام: كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، ملعب مباراة القمة والتي ستجمع مابين الأهلي والزمالك، في المباراة المقرر لها الخميس المقبل، ضمن الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري

وأشار رئيس لجنة المسابقات في تصريحات لبرنامج |الحريف|:|المباراة ستقام على ملعب بتروسبورت، والأمن لم يخطر اتحاد الكرة حتى الآن بنقل المباراة إلى ملعب آخر|.

وأضاف:|في حال رفض الأمن إقامة المباراة على بتروسبورت ستقام القمة على ملعب برج العرب|.

وواصل:|الزمالك باعتباره صاحب المباراة مرحب بنقل المباراة إلى برج العرب في حال طلب الأمن بنقل المباراة|.

وأتم:|ننتظر الخطاب الرسمي من الأمن بإقامة المباراة على ملعب بتروسبورت أو بنقلها، ومن المتوقع أن يعلن الأمن موقفه النهائي من ملعب القمة يوم الأحد المقبل كحد أقصى|.

جدير بالذكر أن الأهلي يتربع على قمة الدوري برصيد 42 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد 31 نقطة مع امتلاكه 3 مباريات مؤجلة.

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