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رسميا .. أوسكار ينتقل للدوري الصيني
23
ديسمير
2016
12:14 PM
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كتب - محمد همام: أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، انتقال لاعبه البرازيلي أوسكار إلى الدوري الصيني للعب مع شنجهاي سيبج، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة
ووفقًا لتقارير صحفية فإن قيمة الصفقة ستكلف الفريق الصيني مايقرب من 60 مليون يورو.
وكان أوسكار انتقل لتشيلسي في 2012 قادمًا من إنتر ناسيونال البرازيلي، وحقق البرازيلي الدولي العديد من الألقاب مع الفريق اللندني أبرزها لقب الدوري، وكأس الرابطة، ودوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي في مناسبتين.
وشارك أوسكار صاحب الـ25 عامًا في 9 مناسابات فقط مع تشيلسي خلال هذا الموسم.
جدير بالذكر أن فيلاش بواش مدرب تشيلسي الأسبق يقود تدريب شنجهاي الصيني، كما يلعب للفريق البرازيلي هالك.
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