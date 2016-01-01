(رويترز) - ‭‭‬قال نادي تشيلسي متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عبر موقعه الرسمي على الانترنت إن لاعب وسطه البرازيلي الدولي أوسكار سينضم إلى شنغهاي سيبج الصيني خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ورغم عدم الكشف عن أي تفاصيل مالية لهذه الصفقة فإن وسائل إعلام قدرت قيمتها بنحو 60 مليون يورو (62.63 مليون دولار).

وخلال أربعة أعوام ونصف العام في صفوف تشيلسي فاز أوسكار (25 عاما) مع النادي اللندني بالدوري الانجليزي الممتاز وبكأس رابطة المحترفين الانجليزية وبالدوري الأوروبي.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)