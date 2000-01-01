(رويترز) - رغم إصابة نجمه كريس بول وخروجه من المباراة صمد لوس انجليس كليبرز وفاز على ضيفه سان أنطونيو سبيرز 106-101 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوم الخميس.

وأصيب بول بالتواء في عضلات الفخذ الخلفية في بداية الشوط الثالث وخرج من المباراة إثر ذلك بعد أن سجل أعلى عدد من النقاط لفريقه وهو 19 نقطة إلى جانب تمرير ست كرات حاسمة لزملائه والسيطرة على سبع كرات مرتدة خلال 23 دقيقة فقط.

وبعد خروج بول حصل كليبرز على المساعدة من لاعبيه البدلاء إذ أحرز ماريسي سبايتس 14 نقطة وسيطر على سبع كرات مرتدة وقدم خمس كرات حاسمة لزملائه في حين أضاف رايموند فليتون 13 نقطة.

وبفضل 11 نقطة أخرى من جامال كروفورود أحرز بدلاء كليبرز 58 نقطة مقابل 31 نقطة من بدلاء الضيوف.

وهذا هو الفوز الثاني لكليبرز على سان أنطونيو خلال الموسم الحالي.

وكان كوهي ليونارد أفضل هدافي سبيرز برصيد 21 نقطة إلى جانب السيطرة على تسع كرات مرتدة بينما أضاف زميله الإسباني باو جاسول 21 نقطة.

وفي مباريات أخرى فاز جولدن ستيت وريورز خارج ملعبه 117-101 على بروكلين نيتس وفاز نيويورك نيكس على ضيفه أورلاندو ماجيك 106-95.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)