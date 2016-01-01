جاء ذلك خلال جلسة جمعت اللاعب مساء أمس الخميس، مع المهندس خالد فرو نائب رئيس النادي ووكيل أعماله وطارق أبو الليل المدير الإداري للفريق.يأتي هذا ضمن مساعي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، للحفاظ على القوام الأساسي للفريق خلال المرحلة المقبلة وضمان بقاء نجوم الفريق لإعادة بناء فريق جديد يحقق أحلام وطموحات الدراويش.