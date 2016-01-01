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تجديد عقد مهاجم الدراويش خمسة مواسم
23
ديسمير
2016
07:46 AM
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نجح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي في تمديد عقد المهاجم شكري نجيب هدّاف فريق الكرة بالنادي خمس سنوات مقبلة
جاء ذلك خلال جلسة جمعت اللاعب مساء أمس الخميس، مع المهندس خالد فرو نائب رئيس النادي ووكيل أعماله وطارق أبو الليل المدير الإداري للفريق.يأتي هذا ضمن مساعي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، للحفاظ على القوام الأساسي للفريق خلال المرحلة المقبلة وضمان بقاء نجوم الفريق لإعادة بناء فريق جديد يحقق أحلام وطموحات الدراويش.
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