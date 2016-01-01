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اليوم.. تعديل لائحة النظام الأساسي تتصدر العمومية الطارئة للجبلاية
يُعقد صباح اليوم الجمعة، بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري والذي دعا له مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة مع أندية الجمعية العمومية للاتحاد
واتفق مجلس إدارة الاتحاد على 5 بنود لإدراجها على ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية المقبلة، يأتي على رأسها تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة، والبند الثاني يتعلق بتشكيل لجنة القيم والأخلاق كأحدث اللجان التابعة لاتحاد الكرة، أما البند الثالث فيتعلق باعتماد تشكيل لجنة الاستئناف |التظلمات| برئاسة المستشار عادل الشوربجي، ويتعلق البند الرابع باعتماد انضمام بعض الأندية الجديدة في عضوية الجبلاية، أما البند الأخير فيتعلق بمناقشة بناء المقر الإداري الجديد لاتحاد الكرة بمشروع الهدف بـ6 أكتوبر وطريقة التمويل الخاصة به.وكان أكثر من 190 ناديا من إجمالي 233 ناديا أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، أرسلت التفويضات الخاصة بتحديد ممثلها في الاجتماع بما يؤكد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية الذي يكتمل بحضور 117 ناديا بنسبة 50% + 1ويفتتح باب التسجيل للأندية المشاركة في الاجتماع في التاسعة صباحا على أن يغلق في الواحدة ظهرا، لتبدأ بعدها الجمعية العمومية مناقشة جدول الأعمال بحضور جميع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.ومن المقرر أن يحضر وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز جانبا من اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بدعوة من هاني أبو ريدة ويقوم بإلقاء كلمة على الأندية المشاركة حول مستقبل الرياضة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
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