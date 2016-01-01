استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، على منح لاعبي المنتخب راحة سلبية 48 ساعة قبل السفر إلى الجابون في 13 يناير للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية في الفترة من 14 يناير إلى 5 فبراير المقبلين

وحدّد الأرجنتيني يوم 1 يناير المقبل موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة بأحد فنادق القاهرة استعدادا للبطولة، ويتخلل المعسكر مباراة ودية أمام منتخب تونس في 8 يناير على ملعب ستاد السلام.ومن المقرر أن يستضيف ستاد القاهرة الدولي تدريبات المنتخب اليومية خلال المعسكر حتى موعد السفر إلى الجابون في 13 يناير المقبل.