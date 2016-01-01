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كوبر يحدد موعد معسكر الفراعنة لأمم أفريقيا
23
ديسمير
2016
06:46 AM
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استقر الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، على انطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية في الأول من يناير المقبل
ويقام معسكر المنتخب الأول بأحد فنادق القاهرة على أن يستضيف ستاد القاهرة تدريبات المنتخب الوطني حتى موعد السفر إلى الجابون في 13 يناير المقبل. يذكر أن منتخب مصر سيشارك في بطولة الأمم الأفريقية التي تقام بالجابون، من 14 يناير إلى 5 فبراير المقبل؛ حيث يقع ضمن المجموعة الرابعة برفقة منتخبات غانا ومالي وأوغندا.
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