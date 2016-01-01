قرر هشام زكريا المدير الفني للترسانة، الاستغناء عن عدد من لاعبي الفريق بعد النتائج غير المرضية في مسابقة دوري القسم الثاني مجموعة القاهرة

وعلمت |فيتو| أن اللاعبين المحتمل الاستغناء عنهم، هم مصطفى جابر ديدا حارس مرمى الفريق، ومؤمن دبور ومحمد سعيد وحمدي عبد الرحيم ومحمد صلاح، وفي الطريق حسن علي وأحمد عبد الغني وكريم فتح الله؛ حيث يعقد الثلاثي جلسة مع الجهاز الفني لتحديد مصيرهم.وكان هشام زكريا المدير الفني، هاجم لاعبيه عقب المباراة الأخيرة أمام الشهداء التي انتهت بالتعادل 1/1 وحمّلهم مسئولية تراجع ترتيب الفريق.