يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش نظيره كهرباء الإسماعيلية في الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة، على ملعب جهاز الرياضة ضمن لقاءات دور الـ٣٢ بكأس مصر