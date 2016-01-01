وكشف مصدر بمجلس الجبلاية لـ«فيتو»: «أن المجلس اختار باقي أعضاء اللجنة بالتنسيق مع المستشار عادل الشوربجي وجميعهم من رجال القضاء، على أن يتم إعلان تشكيل اللجنة بشكل رسمي بعد اعتمادها من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في الاجتماع الطارئ الذي يعقد اليوم الجمعة بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر».