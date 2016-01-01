يقام، اليوم الجمعة، العديد من المباريات القوية في دوريات أوروبا وكأس مصر وكأس السوبر الإيطالي

.وتستعرض |فيتو| مواعيد أبرز المباريات. كأس مصر 2017 / 2016الداخلية مع الجونة 2:40 عصراطلائع الجيش مع كهرباء الإسماعيلية 2:40 عصراوادي دجلة مع فاركو 5:30 مساء كأس السوبر الإيطالي 2016يوفنتوس مع ميلان 6:30 مساء دوري جميل السعودي للمحترفينالتعاون مع الوحدة 5:00 مساءالاتحاد مع الرائد 6:45 مساء الدوري البرتغالي الممتازفيتوريا سيتوبال مع تونديلا 9:00 مساءأروكا مع فيتوريا جيماريش 10:00 مساء