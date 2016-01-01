كان حمدي عبد الرحيم فسخ تعاقده مع نادي الترسانة خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن تحسم المفاوضات خلال الساعات المقبلة في جلسة يعقدها اللاعب مع معتز البطاوي مدير الكرة بسيراميكا.