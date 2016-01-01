أعلن سعيد عبد العزيز، المدير الفني الجديد لفريق نادي الجونة، قائمة الفريق التي سيخوض بها مباراته اليوم الجمعة أمام نظيره الداخلية، في الساعة الثانية ظهرًا، على ملعب اتحاد الشرطة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر

وضمت قائمة الفريق 20 لاعبا، وهم: |علي أحمد، وحسن جمعة، وأحمد ماهر، وأحمد عبدالكريم، ويسري عبدالدايم، وأحمد الحضري، وموكا، وإبراهيم منصور، وخالد أشرف، وحسن هاشم، ومصطفى عز، وعلي وزة، وعلاء صلاح، ورفعت أحمد، وعلي جلال، ويحيى جمال، وإسلام سولاري، ومحمد عبدالجواد، مصطفى عبد العظيم، ياسين أحمد|.