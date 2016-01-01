اخبار مصر
-
رياضة
- المستشار عادل الشوربجي رئيسا للجنة التظلمات في اتحاد الكرة
- مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي وكأس مصر والسوبر الإيطالي
- سيراميكا يتفاوض لضم لاعب الترسانة
- 20 لاعبا في قائمة الجونة استعدادا للقاء الداخلية
- نابولي ينتزع تعادلا مثيرا بركلة جزاء في اللحظات الأخيرة
- اتحاد الكرة: مباراة القمة في موعدها
- ميلان يصارع يوفنتوس اليوم على لقب سوبر إيطاليا
- عامر حسين: الزمالك وافق على إقامة مباراة القمة باستاد برج العرب
- حسام حسن يحذر لاعبيه من مفاجآت الكأس
- ميدو يعلن قائمة وادي دجلة لموقعة فاركو
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
20 لاعبا في قائمة الجونة استعدادا للقاء الداخلية
23
ديسمير
2016
02:46 AM
بواسطة
أعلن سعيد عبد العزيز، المدير الفني الجديد لفريق نادي الجونة، قائمة الفريق التي سيخوض بها مباراته اليوم الجمعة أمام نظيره الداخلية، في الساعة الثانية ظهرًا، على ملعب اتحاد الشرطة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر
وضمت قائمة الفريق 20 لاعبا، وهم: |علي أحمد، وحسن جمعة، وأحمد ماهر، وأحمد عبدالكريم، ويسري عبدالدايم، وأحمد الحضري، وموكا، وإبراهيم منصور، وخالد أشرف، وحسن هاشم، ومصطفى عز، وعلي وزة، وعلاء صلاح، ورفعت أحمد، وعلي جلال، ويحيى جمال، وإسلام سولاري، ومحمد عبدالجواد، مصطفى عبد العظيم، ياسين أحمد|.
بواسطة
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع