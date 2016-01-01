ميلانو (رويترز) - أحرز البديل مانولو جابياديني هدفا من ركلة جزاء في اخر لعبة بالمباراة ليمنح نابولي التعادل 3-3 مع مضيفه فيورنتينا الذي استمد الالهام من أداء رائع لفيدريكو برنارديسكي في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم يوم الخميس.

وسجل برنارديسكي هدفين وصنع الثالث لماورو زاراتي ليعوض فيورنتينا تأخره مرتين ويتقدم 3-2 في مباراة شهدت أهدافا رائعة وأخطاء وإثارة وجدلا.

وفي مباريات أخرى عوض روما صاحب المركز الثاني تخلفه ليهزم كييفو 3-1 وقلب كالياري تأخره 3-1 إلى انتصار 4-3 على ساسولو الذي لعب الشوط الثاني بعشرة لاعبين.

ورفع فوز روما رصيده إلى 38 نقطة بفارق أربع نقاط وراء يوفنتوس المتصدر الذي يواجه ميلانو في كأس السوبر الايطالية في الدوحة يوم الجمعة. ويحتل نابولي المركز الثالث ولديه 35 نقطة متقدما بنقطة واحدة على لاتسيو.

ومنح لورينزو إنسيني تقدما مستحقا لنابولي عندما تفوق على تشيبريان تاتاروشانو حارس فيورنتينا بتسديدة من مسافة بعيدة في الدقيقة 25.

وتعادل برنارديسكي لفيورنتينا بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني بتسديدة من ركلة حرة مرت من بين الحائط الدفاعي لنابولي وسكنت شباك الحارس بيبي رينا.

واستعاد نابولي تقدمه عندما فشل نيناد توموفيتش مدافع فيورنتينا في السيطرة على تمريرة بسيطة وسمح لدريس ميرتنز بتسجيل هدفه الثامن في الدوري في ثلاث مباريات في الدقيقة 68.

وبعد دقيقة أخرى تلقى برنارديسكي الكرة في وسط الملعب وأطلق تسديدة مذهلة بقدمه اليسرى من مسافة بعيدة ارتطمت بالأرض وسكنت الشباك بعد اصطدامها بالقائم.

وكان برنارديسكي البالغ عمره 22 عاما متألقا ومرر كرة رائعة من فوق دفاع نابولي إلى زاراتي الذي قابلها بتسديدة مباشرة سكنت شباك رينا مع تبقي تسع دقائق على النهاية.

واستعد فيورنتينا للاحتفال بالفوز المثير إلا أن كارلوس سالسيدو ارتكب مخالفة متهورة ضد ميرتنز وسدد جابياديني بهدوء من نقطة الجزاء مسجلا هدف التعادل.

وواجه روما موقفا صعبا حين وضع جوناثان دي جوزمان كييفو في المقدمة بضربة رأس في الاستاد الاولمبي لكن ستيفن الشعراوي أحرز هدف التعادل من ركلة حرة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل ايدن جيكو هدفه 13 في الدوري هذا الموسم وأضاف البديل دييجو بيروتي هدفا ثالثا من ركلة جزاء ليجهز تماما على كييفو.

واتخذ موسم ساسولو المبتلى بالإصابات منحنى جديدا في كالياري.

ووضعه لورينزو بليجريني في المقدمة 2-1 في الدقيقة 32 لكنه طرد بعدها على الفور عقب التحام عنيف بالقدمين. ومع ذلك تمكن فرانشيسكو أتشيربي من زيادة تقدم ساسولو من ركلة جزاء في الدقيقة 59.

لكن الأمور بدأت تسير بشكل خاطئ سريعا مع ساسولو فقلص ماركو بوريلو الفارق وأدرك دييجو فارياس التعادل بتسديدة أبدلت اتجاهها ثم سجل هدف الفوز للفريق الصقلي وجاءت الأهداف الثلاثة الأخيرة في غضون 14 دقيقة مثيرة.

وسجل كريستيانو بيراجي من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح بيسكارا متذيل الترتيب التعادل 1-1 في باليرمو بينما أحرز اندريا بيلوتي هدفه 13 هذا الموسم في فوز تورينو 1-صفر على جنوة.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)