كتب - محمد همام: خرج محمد صلاح، المحترف في صفوف روما الإيطالي، ومحمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي، من القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل لاعب إفريقي

وتواجد كل من صلاح والنني ضمن 30 لاعبًا مرشحًا لنيل جائزة الأفضل داخل القارة السمراء لهذا العام.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم |كاف|، فإن المنافسة انحصرت على الثلاثي وهم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، الجابوني أوبامانيانج لاعب بروسيا دورتموند الألماني، والجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي الإنجليزي|.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز في الخامس من يناير مطلع العام المقبل في العاصمة النيجيرية |أبوجا|.

كما أعلن |كاف| عن القائمة النهائية لأفضل لاعب محلي، وشملت القائمة كلًا من الأوغندي دينيس اونيانجو حارس مرمى صن داونز، خاما بيليات لاعب صن داونز، الزامبي كاللابا لاعب مازيمبي الكونجولي.

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