توقف حركة المترو على خط «شبرا- المنيب» لعطل فنياستأنفت حركة مترو الأنفاق، على الخط الثاني «شبرا - المنيب»، بعد إصلاح عطل فني بأحد القطارات بمحطة «كلية الزراعة»