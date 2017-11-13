وشملت الحملة ماراثون بالدراجات بدأ من مستشفى العباسية للصحة النفسية ومر بمصر الجديدة في اليوم العالمي للتعريف بمرض التوحد، وبدأ المسار من نقطة التجمع أمام الأمانة العامة، بتسجيل البيانات وأرقام الهواتف وتوزيع الكارنيهات الخاصة بالماراثون، تلاه شرح وتوزيع الإرشادات الخاصة بالماراثون والخاصة بالتعليمات الداخلية للمستشفى للحفاظ على خصوصية المريض.وتم تحديد المسار حيث إنه لم يزد على 1000 - 800 متر، مع توضيحه بعلامات على الأرض، والتنسيق مع الأمن الداخلي لعدم خروج أي من المشاركين عن المسار المحدد.وشهدت الفعاليات تنظيم ندوة داخل قاعة الاجتماعات بالأمانة العامة، للتعريف بالأمراض النفسية والمستشفيات والخدمات المقدمة بها، وتغيير الصورة النمطية السائدة عن المستشفيات كأماكن احتجاز غير آدمية.