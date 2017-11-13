توقف حركة المترو على خط «شبرا- المنيب» لعطل فني

وزير النقل يطالب إدارة المترو برفع مستوى الخدمة وانتظام الحركةتعطلت منذ قليل، حركة مترو الأنفاق، على الخط الثاني «شبرا - المنيب»، باتجاه شبرا؛، بسبب عطل فني في أحد القطارات بمحطة كلية الزراعة