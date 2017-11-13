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توقف حركة المترو على خط «شبرا- المنيب» لعطل فني
13
نوفمبر
2017
08:44 AM
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وزير النقل يطالب إدارة المترو برفع مستوى الخدمة وانتظام الحركةتعطلت منذ قليل، حركة مترو الأنفاق، على الخط الثاني «شبرا - المنيب»، باتجاه شبرا؛، بسبب عطل فني في أحد القطارات بمحطة كلية الزراعة
وشهدت أرصفة محطة كلية الزراعة تكدس المواطنين في الاتجاهين، انتظارًا لإصلاح العطل وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها؛ مما أدى إلى مشادات بين الركاب والسائق.
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