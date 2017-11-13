خطة الوادي الجديد لمواجهة السيول المحتملة في الشتاء يترأس المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة

يأتي ذلك بحضور اللواءين أحمد تيمور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ومحمد أيمن عبد التواب نائب المحافظ للمنطقتين الشمالية والغربية، وجيهان عبد الرحمن نائبة المحافظ للمنطقة الجنوبية، ويناقش الاجتماع استعدادات المحافظة لموسم الشتاء، تحسبا لأي تقلبات جوية محتملة، فضلا عن مناقشة تفعيل قرار اتحاد الشاغلين بالأحياء، مع استعراض أهم المشروعات المقرر افتتاحها الفترة المقبلة.