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نشرة الأخبار وأبرزها: زلزال يضرب 6 دول وإيران تتصدر قائمة الضحايا
«ليلة فلكية»
. زلزال في دول عربية و«همهمة السماء» في إيران.. «الأمريكي للرصد» يكشف تفاصيل اهتزاز أرض الكويت والعراق والسعودية.. والفلكية بجدة تعلن عن أسباب الأصوات الغريبة في سماء طهران نشرت «فيتو» على مدى الساعات الماضية تغطيات شاملة لمختلف الأخبار على الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية.وفيما يلي أهم الأخبار المنشورة: نص قانون التأمين الصحي الشامل الجديد بعد عرضه على البرلمانشروط الالتحاق بدورة علم المواريث بوزارة الأوقاف7 معلومات تاريخية لم ندرسها.. منها: نوم المصريين على وسادات حجريةالجنايات تنظر إعادة محاكمة مرسي والمرشد في قضية اقتحام السجونسعودية ترزق بـ6 توائم و60 طبيبا يشرفون على ولادتهاالقبض على مصري بالكويت متلبسا برشوة ضابطقرعة علنية لأراضي الإسكان الاجتماعي في العبورارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إيران لـ129 قتيلا ومئات المصابينعضو «صحة النواب» تكشف سبب بدء تنفيذ التأمين الصحي بمحافظات القناةاغتصاب جماعي وجرائم وحشية ارتكبها جيش بورما في حق نساء الروهينجابالصور.. حفل «على الحجار» بمهرجان الموسيقى في الأوبرابالصور.. ظهور طبق طائر في صحراء كاليفورنيامنتخب مصر في السعودية اليوم لأداء العمرةيوسف زيدان يهاجم صلاح الدين مجددا: «قتل 200 ألف مسلم ولم يحرر القدس»رئيس وحدة الإدمان السابق: مخدرات الزومبي لا تكشفها التحاليلإصابة 3 أفراد شرطة وموظف بالخطوط السعودية في حادث على طريق المطاريوسف زيدان: «مقولتش أحمد عرابي جبان أو فأر لكنه تصرف دون خبرة»8 صور ترصد حفل اللبناني سعد رمضان بمهرجان الموسيقى في الأوبرامواعيد المباريات في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالمبالصور.. زلزال بغداد يجمع لاعبي منتخبي العراق وسورياارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إيران إلى 361 قتيلا ومصاباأستاذ مناخ سعودي يكشف أسباب زلزال العراقساويرس: «انتخابات الأهلي أسخن من المنافسة على رئاسة الجمهورية»بالفيديو.. «الخارجية»: سامح شكري يزور الكويت والإماراتالقائم بأعمال مدير تنفيذي الزمالك يكشف سر طلب استبعاد قائمة سليماناكتشاف قلعة عمرها 3 آلاف عام أسفل بحيرة في تركيازلزال بقوة 6.1 درجات ريختر يضرب اليابانبالفيديو.. موقف محرج لتامر عبد المنعم على الهواء: عفوا لقد نفد رصيدكمالأسماء الـ11 المهددة بالاستبعاد من انتخابات الزمالكالجمعية الفلكية في جدة تكشف أسباب «همهمة السماء» بإيرانبالفيديو.. 40% زيادة في أسعار الملابس الجاهزةبالفيديو.. لميس الحديدي: «أصبحنا أمام جمهورية التوك توك»بالفيديو.. بولا يعقوبيان: سافرت على طائرة خاصة للقاء الحريري بالسعوديةمن نائب الفيوم لملابس حفل جامعة القاهرة.. 3 قضايا هزت التعليم العالي230 قتيلا ومصابا في زلزال إيرانبالفيديو.. عماد أديب يكشف مفاجأة في حوار الحريري مع تليفزيون المستقبلشروط الالتحاق بدورة علم المواريث بوزارة الأوقاف«للقارئ الكلمة الأخيرة».. روايات سحبها الجمهور من الأسواقطارق الزمر عن مرشح الإسلاميين في انتخابات الرئاسة: «الأمر صعب»التضامن: صرف 100 جنيه مساعدات عاجلة للمتضررين من انهيار عقار كرموز«141 قتيلا» في حصر جديد لضحايا زلزال إيران
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