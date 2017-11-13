كتب :محمود عبد العظيم أشاد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بزيارة وزير الخارجية سامح شكري لبعض الدول العربية، مشيرًا إلى أن الزيارة جاءت للوقوف على اخر التطورات بين دول الخليج ولتبادل وجهات النظر حول الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الاوسط وشبة الجزيرة العربية

وأوضح هريدي في تصريح خالص ل|بوابة الوفد | أن جولة وزير الخارجية التي تشمل 6 دول عربية تؤكد علي دور مصر وأهميتها في المنطقة والسعي إلى حل الصراعات التي تواجهها بعض دول الخليج،

لافتا إلى أهمية الوضع في لبنان وما وصلت إليه بعد استقالة سعد الحريري.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أهم القضايا التي تناولها سامح شكري خلال جولته منها الأوضاع في اليمن والخلافات الإيرانية السعودية بالإضافة إلى الوضع في سوريا والقضية الفلسطينية.

جدير بالذكر أن سامح شكري وزير الخارجية اليوم قام بجولة عربية تشمل كلاً من الأردن والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عُمان والسعودية، حيث تتناول الجولة بحث العلاقات الثنائية مع تلك الدول، والتشاور حول تطورات الأوضاع في المنطقة.