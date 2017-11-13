كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أكد أن 3 أهداف وراء أسئلة الدورة التدريبية التي يحضرها الأئمة وهي التيسير والتنشيط والطمأنة، قائلا: «حتى نقطع الطريق على من يقولون إن الوزارة ستأتي بامتحانات صعبة وتعجيزية وعلى خلايا الإخوان وكتائبهم النائمة»، وذلك في إشارة إلى الشائعات التي طالت الدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة للارتقاء بمستوى الأئمة.