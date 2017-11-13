ويعد الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية حدثا عالميا تقوده منظمة الصحة العالمية من أجل فهم أفضل لمشكلة مقاومة مضادات الميكروبات ورفع مستوى الوعي بها. واعتمدت اللجنة الإقليمية للمنظمة، التي عُقدت في أكتوبر عام 2017، قرارًا بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، والذي شدّد على التزام جميع البلدان في الإقليم بتنفيذ الخطة العالمية الخاصة بمقاومة مضادات الميكروبات.ويُحتفَى بالأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية هذا العام من 13 إلى 19 نوفمبر، تحت عنوان: |بادروا باستشارة الطبيب قبل تناول المضادات الحيوية|، وذلك بهدف دعوة الناس للاستعمال الرشيد للمضادات الحيوية، ومن المقرر أن تناقش الدكتورة رنا الحجة، مديرة قسم الوقاية من الأمراض السارية ومكافحتها، أهمية مواجهة مشكلة مقاومة مضادات الميكروبات في الشرق الأوسط.كما يتم إطلاق مسابقة لأفضل تغطية إعلامية لموضوع مقاومة مضادات الميكروبات في شرق المتوسط، بما يساعد على رفع مستوى الوعي بها، فضلا عن إطلاق مواد الحملة الإقليمية للتوعية بالمضادات الحيوية، وتشمل تنويهات إذاعية وفيلم فيديو قصيرا.ويدير الفعالية الإعلامي الدكتور إبراهيم الكرداني باللغتين |العربية والإنجليزية|.