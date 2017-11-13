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الأرصاد: طقس اليوم معتدل على غالبية الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج مابين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة ما بين متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 17 27
وسط الدلتا 16 27
الاسكندرية 16 26
بلطيم 17 27
مطرح 13 26
السلوم 16 24
سيوة 15 26
بروسعيد 20 27
دمياط 19 27
العريش 11 28
رفح 10 26
الاسماعيلية 13 28
السويس 15 28
رأس سدر 16 28
نخل 8 28
نويبع 21 29
طابا 13 29
كارتين 9 25
الطور 15 28
شرم الشيخ 22 28
الغردقة 19 28
مرسى علم 21 29
الفيوم 14 27
بنى سويف 14 27
المنيا 12 27
اسيوط 13 27
سوهاج 13 29
قنا 13 30
الاقصر 14 31
اسوان 16 33
ابو سمبل 17 33
الوادى الجديد 9 29
شلاتين 20 29
ابو رماد 21 29
راس حدربة 22 28
حلايب 22 28
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